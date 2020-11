Zelda CD-I : un fan réalise des versions améliorées de Link : the Faces of Evil et Zelda : The Wand of Gamelon

Les Zelda CD-i sortis dans les années 90 sur la console multimédia de Philips sont souvent considérés comme les pires Zelda jamais créés. Nintendo ne les reprend d'ailleurs jamais dans ses rétrospectives. Scénarios affligeants, personnages totalement décalés par rapport à la Legend, univers surréaliste avec par exemple des dinosaures comme ennemi dans The Wand of Gamelon et le père Fouras en guest de Zelda's Adventure, game et un level design moches et gameplay répétitif et approximatif, on est vraiment très loin du fameux "Seal of Quality" de Nintendo. Cependant, les trois jeux ont des fans qui pensent qu'ils ne sont pas si terribles et qu'ils ont même beaucoup de qualités.

Ce sont en tout cas des jeux cultes qui ont dernièrement inspirés près de 200 artistes (voir ici) pour une vidéo hommage. Et ce n'est pas fini puisqu'aujourd'hui on découvre qu'un fan patient a réalisé des remakes/remasters de Zelda : The Wand of Gamelon et Link : the Faces of Evil Avec d'un côté la possibilité de jouer de façon fidèle aux jeux en y retrouvant les actifs originaux et de l'autre d'en découvrir des versions remasterisées réalisées via Game Maker avec des sprites retouchés, des séquences s'enchaînant différemment, de nouveaux éléments à trouver, des sous-titres...

C'est un vrai travail de passionné qui fait plaisir à voir. A noter que els titres ne seront pas mis à jour et qu'il s'agit donc des jeux définitifs. Si vous voulez vous frotter à ces deux titres, finalement, "légendaires", rendez-vous sur la page Twitter de Dopply ou referez-vous aux tweets ci-dessous tant que cela est possible. Pour avoir un aperçu des jeux, un trailer est aussi à découvrir ci-dessous.

So, I decided to make re-imagined versions of the 1993 CD-i classics "The Faces of Evil" and "The Wand of Gamelon". They are remakes using original assets, available for free download to play on Windows and Linux here:

Linux: https://t.co/x8Iur6mVor

