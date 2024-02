Arzette: The Jewel of Faramore : la suite (très) spirituelle des jeux Zelda CD-i est disponible sur Nintendo Switch

Qui aurait cru qu'après le fiasco des jeux Zelda sur Philips CD-i qu'un développeur s'amuserait à en reprendre tous les codes pour un nouveau jeu vidéo en 2024 ? C'est en tout cas le pari pris par Seedy Eye Software qui nous propose Arzette: The Jewel of Faramore, présenté comme "la suite spirituelle" de Zelda : The Wand of Gamelon et de Link : the Faces of Evil. Disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch au prix de 19,99€, nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous.

Après dix ans de paix… le maléfique Daimur est de retour! La princesse Arzette est le seul espoir de rétablir l’harmonie sur les terres du royaume de Faramore! Dans ce tout nouveau jeu d’action et d’aventure interactif, vous contrôlez l’ingénieuse princesse Arzette. Voyagez à travers de nombreux lieux à couper le souffle, habités par la racaille, l’infamie et le mystère, parlez aux habitants pour dévoiler des secrets et des objectifs, et affrontez Daimur le diabolique. Arzette: The Jewel of Faramore vous apporte la meilleure expérience de jeu intéractive depuis l’invention du CD-ROM! Contient: Des paysages peints à la main et des sprites incroyables.

Des cinématiques de dessins animés complètement doublés avec un casting de personnages colorés.

Un vaste monde avec des lieux variés et remplis de secrets.

Obtenez des aptitudes et des objets puissants en explorant et en aidant ceux dans le besoin.

Une équipe de développement vétéran comprenant l’artiste Rob Dunlavey, John Linneman et Audi Sorlie de Digital Foundry, les talentueux doubleurs Jeffrey Rath et Bonnie Jean Wilbur, et le compositeur Jake "Button Masher" Silverman ayant remporté plusieurs prix.

Source : Nintendo