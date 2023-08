Splatoon 3 se met à jour et passe en version 5.0.0

Pour bien amorcer sa nouvelle saison Splatoon 3 vient de déployer sa nouvelle mise à jour et de passer en version 5.0.0. Dès le 1er septembre prochain à 2 heures du matin , les joueurs pourront débuter leur ascension de niveaux de catalogue dans la saison des averses qui les attend jusqu'au 1er décembre . Dans cette cinquième saison, les joueurs auront accès à de nouvelles armes, deux nouvelles arènes et un nouveau stage de Salmon Run en plus d'un tout nouveau catalogue, de nouveaux objets et la possibilité de retourner leurs casquettes. N'oubliez pas de mettre à jour votre jeu pour être parés et n'oubliez pas non plus qu'un Big Run se tiendra aussi de ce samedi 2 septembre jusqu'à lundi.

Découvrez la bande-annonce de cette nouvelle saison ci-dessous :