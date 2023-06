Splatoon 3 : La Tour de l'Ordre - Les développeurs teasent un gameplay "nouveau et différent" dans ce second DLC

Lors d'une récente interview accordée à Famitsu, Hisashi Nogami, le producteur de la saga Splatoon, a fait quelques révélations sur le prochain DLC du jeu La Tour de l'Ordre. Le gameplay de cette nouvelle campagne solo sera complètement repensé pour ce DLC, offrant ainsi aux joueurs une expérience totalement nouvelle et différente de ce qu'ils ont pu connaître jusqu'à présent.

Dans ce DLC les joueurs pourront redécouvrir Chromapolis sous un nouvel angle et revoir les Tentacool, Perle et Marine, dans un monde où c'est l'ordre et non pas le chaos qui aurait gagné le festival final de Splatoon 2.

Dans la bande-annonce de la Tour de l'Ordre, le second DLC du Pass d'extension de Splatoon 3, nous avons pu apercevoir les Tentacool et des Octalings. Nogami : Oui. Comme tout le monde l'a deviné, les Calamazones et les Octalings vont faire leur apparition. Nous ne pouvons pas encore donner de détails, mais les Calamazones feront partie d'une nouvelle histoire. Nous prévoyons également de rendre le gameplay complètement nouveau et différent pour ce DLC, vous devriez être impatients d'y jouer. Je me suis demandé si le monde ressemblerait à ça si l'ordre avait gagné le Festival final de Splatoon 2. Inoue : Oui. Nous n'avons pas pris cette décision dès le départ, mais lorsque nous avons élaboré les plans de l'Expansion Pass, nous avons pensé qu'il serait intéressant de créer un monde dans lequel l'équipe de l'Ordre triompherait. Au fait, c'est bien l'Agent 8, l'Octaling de la bande-annonce ? Satou : Cela... nécessite encore quelques recherches. Je comprends... ! Alors, dites-nous pourquoi Chromapolis a été ramenée dans la vague 1 du Pass d'expansion. Inoue : Beaucoup de gens ont commencé à jouer à cette série avec le 2 ou le 3, et même s'ils connaissaient le 1, nous voulions montrer à ceux qui n'y avaient pas encore joué à quoi ressemble Chromapolis, et les Calamazones au travail. La nouvelle Chromapolis a-t-elle été conçue pour refléter les sept années écoulées depuis la sortie de Splatoon 1 ? Inoue : Oui. Tout comme un endroit où vous avez vécu peut changer un peu après sept ans, nous avons fait en sorte qu'il évoque le sentiment de retourner dans sa ville natale après un certain temps. On a l'impression que les choses ont changé, mais beaucoup de choses sont restées les mêmes. Je pense qu'en dépit de la nostalgie, vous pourrez constater des changements réalistes ont eu lieux, tels la fait que la gare soit enfin accessible.