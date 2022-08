Splatoon 3 aura droit à sa propre "Octo Expansion"

À l'instar de Splatoon 2 qui eut droit à son extension solo (de grande qualitée) le 13 juin 2018 avec son Octo Expansion, Splatoon 3, toujours attendu pour le 9 septembre prochain , aura droit à son propre DLC d'ampleur comme l'ont révélé les développeurs de ce troisième opus lors du Splatoon 3 Direct. Si pour l'instant nous ne savons rien de plus sur ce DLC si ce n'est qu'il sera d'ampleur, il y a fort à parier que les fans de la licence peuvent s'attendre à du contenu de qualité vu la confiance que lui porte Nintendo en l'annonçant en amont de la sortie du jeu.

De plus les joueurs pourront s'amuser à théoriser sur l'image dévoilée par NIntendo lors de la présentation et sur l'identité des personnages représentés. Plus d'informations seront communiqués par les développeurs du jeu bientôt .