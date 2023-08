Splatoon 3 annonce des amiibo et un Festival spécial pour fêter le premier anniversaire du jeu

Sorti le 9 septembre 2022 Splatoon 3 fêtera bientôt son premier anniversaire. Pour l'occasion, Nintendo et l'équipe de recherches en Calamars humanoïdes organisent un Festival spécial qui vous proposera de voter pour votre Tridenfer favori et décider qui de Pasquale, Angie ou Raimi devrait diriger le trio. Ce Festival spécial aura lieu du samedi 9 septembre prochain à 2 heures du matin jusqu'au lundi 11 du même mois à la même heure et qui vous proposera de jouer bleu pour Pasquale, jaune pour Angie et rouge pour Raimi.

En plus de ce Festival, des amiibo Pasquale, Angie et Raimi seront disponibles dès le 17 novembre prochain et vous proposeront de vous prendre en photo avec les Tridenfer et d'avoir accès à des équipements spéciaux.

Qui devrait diriger les Tridenfer ? Pasquale, Angie ou Raimi ?



