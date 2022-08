Splatoon 3 - Découvrez Angie, Pasquale et Raimi du groupe Tridenfer

Après le duo Ayo / Oly dans le premier opus, et celui de Perle / Coralie, l'heure est venue pour Splatoon 3 de présenter son propre duo, ou plutôt son trio ! Le Tridenfer est en effet le nouveau groupe à la mode de la Cité-Clabousse, et il est composé de Angie, Pasquale et Raimi. C'est également le trio qui a présenté à l'occasion du Splatoon Direct de ce mercredi 10 août le tout premier Splatfest du jeu qui proposera une rude bataille pour désigner le meilleur entre la pierre, le papier et le ciseau. En attendant de les revoir à l'occasion du festival, nous vous laissons (re)visionner la prestation des Tridenfer dans la vidéo ci-dessous.