Splatoon 3 annonce le retour des mammifériens dans sa nouvelle bande-annonce

Plus les jours passent, plus la sortie de Splatoon 3 (toujours prévu sur Nintendo Switch pour 2022 ) s'approche et ce dernier Nintendo Direct n'a pas fait mentir cet adage. Au menu cette fois-ci une toute nouvelle bande-annonce montrant à la fois quelques parties en multijoueur avec de toutes nouvelles armes et capacités tels un grappin et le nouvel arc en action.

Mais ce fut aussi l'occasion d'en apprendre plus sur le mode solo du titre qui semble s'intituler "Le Retour des Mammifériens" ce qui laisserait présager de lours bouleversements dans l'univers des jeux. Ce Direct a aussi signé le retour des tenues loufoques pour les présentateurs de ce troisième épisode de la licence la plus tentaculaire de Nintendo avec un présentateur encore une fois grimé en scientifique.

Qu'avez-vous pensé de ce nouvel aperçu du jeu (à défaut d'avoir eu une date de sortie précise) ?

Le prochain épisode de la série propose des stages anciens comme nouveaux sur lesquels deux équipes de 4 vont pouvoir s'affronter, ainsi que de nouvelles armes encore jamais vues dans la série. Le mode Histoire du jeu semble laisser supposer que les mammifères pourraient faire leur retour... mais qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ? Apprenez-en plus lorsque de prochains détails sur Splatoon 3, qui sortira en 2022, seront révélés dans les temps à venir.