Zelda s'incruste dans Animal Crossing : New Horizons grâce à l'ultime mise à jour

Parmi les joueurs d'Animal Crossing : New Horizons, il y a ceux qui réussissent tant bien que mal à aménager leur île et les autres qui , avec beaucoup de talent et d'astuce, élaborent des constructions totalement folles. Si, depuis le lancement du jeu en mars 2020 , il y a toujours eu un véritable fossé entre les joueurs doués et les autres, il s'est encore creusé avec l'ultime "grosse" mise à jour gratuite que le jeu a reçu le mois dernier (en même temps que son premier (et unique) DLC payant.) Grâce aux nouveaux objets (murs, Gyroïdes...) et nouvelles options de personnalisation, les réalisations de certains joueurs ont pris une ampleur assez sidérante... Ainsi, le site Nintendo Life a réuni toute une série de constructions inspirées par Zelda qui devraient vous plaire si vous êtes fans de la Legend. Le village Cocorico et la maison d'Impa, les bombes Sheikah, le château d'Hyrule, les Korogu, les Bois perdus... Retrouvez quelques-unes de ces (re)créations ci-dessous et comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, les ultimes transformations d' Animal Crossing : New Horizons sont disponibles depuis le 5 novembre 2021 . Pour tout savoir, rendez-vous sur notre news spéciale. Retrouvez aussi notre avis sur ce jeu phénomène avec notre test complet - La parenthèse en chantier.

