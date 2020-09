Super Mario 64 : vidéo de comparaison des versions N64 vs Nintendo Switch

Événement : les Mario 3D reviennent ce mois-ci dans Super Mario 3D All-Stars sur Nintendo Switch. Les rumeurs étaient donc exactes- ou presque ! En effet, certains petits détails étaient faux sans compter que de news en news, on avait tendance à broder. Ainsi, si finalement le titre de la compile était juste, par contre elle ne contient, étrangement, qu'un seul Super Mario Galaxy. De plus, contrairement à ce qui avait été dit- pratiquement dès le départ, pas de refonte (à priori) pour Super Mario 64 qui était censé être le seul à avoir été retravaillé. Et justement, pour nous faire une première idée de ce que à quoi ressemble Super Mario 64 dans Super Mario 3D All-Stars, retrouvez une vidéo de comparaison ci-dessous. Pour voir à quoi ressemblent les autres épisodes, voir les liens ci-dessous.

Pour rappel, Super Mario 3D All-Stars sortira sur Nintendo Switch le 18 septembre . A noter que la compilation ne sera disponible que jusqu'au 31 mars 2021. Retrouvez tous les détails dans notre news spécial 35eme anniversaire de Mario

