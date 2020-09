Super Mario Galaxy : vidéo de comparaison des versions Wii vs Nintendo Switch

L'annonce de la sortie imminente de Super Mario 3D All-Stars a divisé la communauté. D'un côté, il y a ceux qui se réjouissent de (re)jouer à trois classiques des jeux vidéo Nintendo, de l'autre, il y a ceux qui ne comprennent pas pourquoi Nintendo s'est contenté du strict minimum pour cette réédition. Si on attend d'avoir les jeux en main pour vous donner notre verdict, sur le net de nombreux Youtubeurs et sites se sont déjà amusés au petit jeu des comparaisons. C'est le cas notamment de GameXplain qui a publié une vidéo de comparaison des versions Wii et Nintendo Switch de Super Mario Galaxy.

Et si les différences ne sautent pas forcément aux yeux, une vérité s'impose : le jeu était sublime en 2007, il l'est encore en 2020, et sans efforts. Retrouvez cette vidéo ci-dessous.

