Et si Super Mario Sunshine était sorti sur Game Boy Advance ?

C'est une petite friandise que nous vous proposons de dévorer des yeux, comme les réseaux sociaux nous en gratifient de temps en temps. Un artiste de Twitter, nommé Huttaburger a eu l'idée d'imaginer une version Game Boy Advance de Super Mario Sunshine. En une image, on y retrouve tout l'esprit et les caractéristiques du célèbre jeu GameCube dans le plus pur esprit GBA. Pas sur cependant que le jeu conçu pour faire la démonstration des capacités technique du GameCube mais aussi de sa manette puisse réellement être retranscrit sur Game Boy Advance mais le résultat mérite le coup d'œil et un coup de chapeau à l'artiste- même si, comme toujours, nous vous en laissons juge.

Pour rappel, Super Mario Sunshine est disponible avec Super Mario 64 et Super Mario Galaxy dans la compilation Super Mario 3D All-Stars sortie le 18 septembre 2020 sur Nintendo Switch. Si le jeu n'est plus disponible sur l'eShop. On peut encore l'acheter notamment sur Amazon. Pour tout savoir sur cette compilation, notre test complet est à lire en cliquant LA. Retrouvez aussi la revue de presse du jeu avec tous les tests et toutes les notes ICI.

Mario Sunshine except it's one of those weird GBA ports that's kinda like the game but isn't pic.twitter.com/gNtjaSQvFw