Super Mario Bros. 35eme anniversaire - Journées Spéciales : Gagnez chaque jour un nouveau cadeau Super Mario

Alors que pendant des mois, Nintendo nous a fait mariner, le 35eme anniversaire de Super Mario est désormais une réalité avec de nombreux évènements, différents articles spéciaux et des sorties de jeux s'étalant jusqu'au 31 mars 2021 .Et pour que ce soit une vrai fête, Nintendo a décidé d'organiser les "Journées Spéciales", 35 journées durant lesquelles il sera possible de gagner un cadeau par jour ! Parmi les lots, tous estampillés Super Mario, des jeux vidéo, des jeux de société, des vêtements ou encore des ensembles LEGO.

Pour participer, il suffit simplement d'avoir un compte Nintendo afin de pouvoir participer aux différents tirages au sort. La fête commence le 16 novembre et finira le 20 décembre. on aura donc l'occasion d'en reparler. cependant si vous n'avez pas encore de compte, c'est le moment d'en créer un car tous ceux qui ont un compte ou en auront créé avant le lancement des Journées Spéciales auront deux fois plus de chances de gagner un lot ! Plus d'infos sur le site spécial ouvert par Nintendo.

35 JOURNÉES PLEINES DE SURPRISES ET DE SOURIRES ! DES CADEAUX SUPER MARIO À GAGNER CHAQUE JOUR ! Chaque jour, du 16 novembre au 20 décembre, vous pouvez remporter des lots Super Mario en participant aux Journées spéciales des 35 ans de Super Mario Bros. ! Cet événement devrait ravir les fans de Super Mario de tous les horizons ! Si vous avez déjà un compte Nintendo ou si vous en créez un avant le 16 novembre 2020, vous bénéficiez automatiquement de deux fois plus de chances de gagner un lot pour chaque tirage quotidien auquel vous participez. Assurez-vous d'avoir créé un compte Nintendo d'ici-là pour profiter de ce bonus et augmenter vos chances de remporter un lot ! Vous avez déjà un compte Nintendo ? Alors vous n'avez rien besoin de faire de plus ! Vous pourrez profiter automatiquement de ce bonus spécial lorsque vous prendrez part aux tirages.

À partir du 16/11, tentez de gagner des lots Super Mario tous les jours avec les Journées spéciales des 35 ans de #SuperMario35 Bros. !



Si vous avez un compte Nintendo ou si vous en créez un avant le 16/11, vous recevrez un bonus spécial : https://t.co/HsyqhUafl5 pic.twitter.com/A1d50pq0Iq — Super Mario France (@SuperMario_FRA) November 2, 2020

Source : Nintendo