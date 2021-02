Super Mario Galaxy, Wii Sports, Wii Music... Découvrez des séquences de démos inédites montrées à l'E3 2006

On a l'impression que cela nous oblige à remonter de plusieurs siècles en arrière... Il y a une quinze ans, Nintendo frappait un grand coup et revenait sur le devant de la scène en ouvrant les jeux vidéo à un nouveau public qui jusqu'alors ne s'y intéressait pas ou peu. Avec la Wii écrivait un nouveau chapitre de son histoire et de l'histoire des jeux vidéo... Aujourd'hui grâce au compte Twitter Forest of Illusion, on fait un petit voyage dans le temps pour se retrouver lors de l'E3 2006 sur le stand de Nintendo qui avait mis le paquet pour présentait sa console "révolutionnaire" peu avant sa sortie mondiale. Grâce à une série de vidéos, on découvre les démos de Super Mario Galaxy, de Wii Music et de Wii Sports et même des démos de jeux DS. L'occasion de remarquer des petits changements notamment avec la démo de Mario ou encore un mini jeu inédit de Wii Sports.

Retrouvez deux vidéos ci-dessous et les autres sur le page Youtube de Project Star World et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

,

Voir d'autres vidéos de l'E3 2006 en cliquant ICI