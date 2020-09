Super Mario Galaxy : jouable à la manette Switch Pro et sur Nintendo Switch Lite

C'est un des événements de la fin d'année sur Nintendo Switch : la sortie de e Super Mario 3D All-Stars, une compilation réunissant Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy. En attendant notre verdict, de nouvelles informations nous parviennent et plus spécialement des infos concernant le portage de Super Mario Galaxy. Sorti sur Wii en 2007, le jeu a été conçu à la base pour être joué avec le couple Wiimote-Nunchuck et pour son portage sur Nintendo Switch, le jeu sera donc jouable aux Joy-Con permettant de profiter des commandes à détection de mouvement mais aussi du pointeur. Mais pourra-t-on jouer sans ? Et qu'en sera-t-il sur Nintendo Switch Lite ? Sur le site Nintendo Fr il est précisé que "sur Nintendo Switch Lite, vous devez disposer d'une paire de manettes Joy-Con pour profiter des fonctionnalités liées aux Joy-Con et l'utilisation du support de recharge Nintendo Switch inclinable est recommandée. Un accessoire permettant de recharger les manettes Joy-Con, tel que le support de recharge Joy-Con, est également nécessaire"...

Pour en savoir plus, le site Polygon a contacté Nintendo qui a confirmé que Super Mario Galaxy serait jouable en mode Télé, en mode sur Table mais aussi en mode portable sachant qu'en mode portable (et donc sur Nintendo Switch Lite) "la fonctionnalité du pointeur a été adaptée pour utiliser l'écran tactile". Nintendo a en outre confirmé que Super Mario Galaxy était bien compatible avec la manette Switch Pro.

Pour rappel, Super Mario 3D All-Stars sortira sur Nintendo Switch le 18 septembre . Le titre ne sera disponible que jusqu'au 31 mars 2021. Retrouvez tous les détails dans notre news spécial 35eme anniversaire de Mario

Source : Polygon