Super Mario 3D World + Bowser's Fury le 12 février 2021 sur Nintendo Switch

C'était annoncé depuis le mois de mars dernier et c'est désormais confirmé : le jeu multijoueur délirant de la Wii U : Super Mario 3D World a droit a une adaptation sur Nintendo Switch. Au programme, le jeu original et quelques nouveautés dont la possibilité de jouer désormais à plusieurs en ligne. Mais ce n'est pas tout puisque Mario Chat devrait vivre une nouvelle aventure dans un second jeu nommé Bowser's Fury qui sera vendu avec... Un pack un peu bizarre mais on a évidemment hâte d'en découvrir plus... Notez aussi que deux nouveaux amibo Mario Chat et Peach Chat devraient sortir dans la foulée et que d'autres nouveautés devraient être dévoilées d'ici peu.

Comme on s'y attendait, Super Mario 3D World + Bowser's Fury ne sortira pas cette année mais le 12 février 2021 . Retrouvez le trailer et la présentation du/des jeu(x) ci-dessous.