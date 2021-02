Super Mario 3D World + Bowser's Fury s'offre deux nouvelles publicités

En attendant la sortie de Super Mario 3D World + Bowser's Fury, version améliorée de Super Mario 3D World sorti initialement en 2013 sur Wii U, Nintendo commence naturellement à mettre en avant ses différentes spots publicitaires pour promouvoir le jeu. Episode de la franchise nous permettant de jouer jusqu'à 4 simultanément, c'est donc tout naturellement que Nintendo et ses équipes de com' ont axé les publicités sur le multijoueur et l'aspect familial du titre.

Nous pouvons notamment retrouver cette ligne directive dans les deux dernières publicités du jeu à retrouver sur la page Youtube de Nintendo. Pour rappel, Super Mario 3D World + Bowser's Fury est attendu pour le 12 février 2021 sur Nintendo Switch.