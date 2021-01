Super Mario 3D World : comparaison, améliorations et différences des versions Wii U vs Nintendo Switch

Si beaucoup de fan de Nintendo attendent Bowser's Fury avec impatience, il ne faudrait pas oublier qu'il s'agit (selon l'appellation de Nintendo) d'une "aventure bonus" ajoutée au remaster du jeu Wii U Super Mario 3D World qui est logiquement LE jeu principal ! En même temps, c'est vrai que les fans (les vrais, les durs, les tatoués Big N sur la poitrine) connaissent forcément Super Mario 3D World et on peut comprendre qu'ils soient moins excités par la perspective de retrouver le Mario 3D de la Wii U surtout qu'en se fiant simplement au titre (qui est le même d'une version à l'autre) il semblerait que ce soit exactement le même jeu.

Mais est-ce vraiment le cas ? Apparemment oui... Mais il y a quelques petites différences que nous vous invitons à découvrir ci-dessous.

Multijoueur local vs local + en ligne

Super Mario 3D World sur Wii U est un jeu qui se joue seul mais aussi à plusieurs. C'est d'ailleurs ce qui en fait un jeu singulier car des jeux de plateformes 3D de cette qualité jouables à quatre sont très rares- pour ne pas dire inexistant. Si vous avez aimez Super Mario 3D Land sur 3DS (un titre à redécouvrir assurément et de préférence en 3D) et les New Super Mario Bros, vous ne pourrez qu'adorer Super Mario 3D World dont on retrouve parfaitement le feeling. Sur Wii U, le multijoueur était forcément local, sur Nintendo Switch, le jeu permet désormais de jouer jusqu'à quatre en ligne mais uniquement "avec ses amis" (en tout cas ceux de votre liste.) Par contre, comme d'habitude pour discuter en même temps, il faudra utiliser une application mobile dédiée quelconque.

Tampons pour Miiverse vs Tampons pour Mode photo

A l'époque de ,la wii U, Nintendo bichonnait ses joueurs et faisait tout pour qu'ils s'amusent "entre eux". Pour cela, les joueurs Nintendo avait même leur réseau social : le Miiverse. Un réseau qui était intégré à pas mal de jeux notamment à Super Mario 3D World via la présence de Mii sur la carte du jeu mais aussi de "sceaux" (ou tampons) à raison d'''un caché par niveau que le joueur était invité à collectionner. Ces tampons en noir et blanc sur Wii U permettaient ensuite de décorer ses messages sur le Miiverse

Sur Nintendo Switch, les tampons sont désormais en couleur et servent à décorer les arrêts sur image du mode photo incluant différents filtres comme dans Super Mario Odyssey. Ainsi, même sans Miiverse, les développeurs n'ont même pas eu besoin de supprimer les tampons du jeu : ils sont toujours là et, à priori ce sont les mêmes, à la même place. Par contre les Mii des joueurs qui pouvaient parfois donner des tuyaux ou apporter une touche d'humour ont, forcément disparu et n'ont pas été remplacés...

Captain Toad : 1 joueur vs 2 joueurs

Super Mario 3D World est un jeu qui en a créé un autre : Captain Toad : Treaser Tracker. En effet, c'est dans que le concept du casse-tête mettant en vedette le Captain Toad a été conçu. A l'origine, il s'agissait surtout d'une pause dans le jeu censée utiliser le GamePad. Le seul souci c'est que contrairement au reste du jeu (ou presque) ces séquences étaient jouables uniquement à un joueur comme, Treaser Tracker plus tard ce qui cassait un peu le rythme. Depuis Captain Toad : Treasure Tracker a été porté (lui aussi) sur Nintendo Switch et, miracle, il a eu droit à une mise à jour permettant de partager tous les niveaux à deux joueurs. Résultat, les niveaux dédiés au Captain Toad dans Super Mario 3D World sur Nintendo Switch pourront eux aussi être joués à deux (mais pas à quatre, faut pas abuser non plus) ! A ce stade on ne sait pas s'il s'agira des mêmes niveaux présents sur Wii U ou de nouveaux niveaux créés spécialement pour deux (comme dans la version Switch de Captain Toad : Treasure Tracker.

Amélioration de la vitesse et de différents paramètres...

A première vue, graphiquement, les deux versions de semblent identiques mais Nintendo a fait part de quelques "améliorations" pour la version Switch : apparemment Mario Chat pourra grimper plus longtemps et rester en l'air plus longtemps. Le jeu sera plus facile à prendre en main sur Nintendo Switch notamment avec une meilleure utilisation du gyroscope. La vitesse de déplacement de Mario a aussi été augmentée comme, d'ailleurs vous pouvez le constatez vous même avec la vidéo ci-dessous publiée par Nintendo Life.

Par contre en ce qui concerne le tactile qui était utilisé dans différents niveaux du jeu original et qui était aussi actif tout le long de l'aventure, on ne sait pas si ce sera encore le cas sur Switch et comment seront adaptés les niveaux l'utilisant... Idem pour le micro utilisé aussi dans le jeu original...

Voilà, notre petit tour des différences (si on peut dire...) des deux versions de Super Mario 3D World est terminé mais bien évidemment ce n'est que le début ! Restez connecté sur Nintendo-Master pour plus d'infos sur le jeu et l'univers Nintendo. En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez du jeu et si vous comptez l'acheter- ou pas !

Pour rappel, Super Mario 3D World + Bowser's Fury sortira le 12 février 2021 .

