Mario voit des chats partout dans Bowser's Fury

Si, à la base, Super Mario 3D World est un excellent jeu multijoueur, fun et coloré, rempli d'idées et de délires "Nintendoesque, son arrivée sur Nintendo Switch est quelque peu éclipsée par Bowser's Fury, le jeu bonus que Nintendo a cru bon lui accoler... Un jeu "bonus" qui permet de découvrir Mario dans un jeu de plateforme en "monde ouvert" se déroulant dans un nouvel univers, le lac Saudechat. Un monde nouveau (ou presque) ou les chats sont véritablement partout ! Alors que dans Super Mario 3D World , il faut sauver les petites Libella, il semblerait qu'elles soient remplacées ici par de mignons petits chatons. Mais ce n'est a pas tout puisque tous les ennemis de Mario semblent avoir succombé à la mode Kawai des oreilles de chat ! Des oreilles que l'on retrouve aussi partout dans le décor... Un sens du détail que le site Nintendo Life a documenté avec une sélection de captures d'écran que nous vous invitons à découvrir sur cette page avec en prime des artworks officiels. Pour avoir plus de détails sur Bowser's Fury rendez-vous sur notre news dédiée.

Pour rappel, Super Mario 3D World + Bowser's Fury est attendu en exclusivité le 12 février 2021 sur Nintendo Switch.

