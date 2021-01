Super Mario 3D World : histoire, images, détails. Tout ce qu'il faut savoir sur Bowser's Fury

Comme vous le savez probablement, le portage de Super Mario 3D World est assez étonnant puisqu'il est accompagné d'un jeu d'aventure nommé Bowser's Fury qui a l'air très prometteur que nous vous proposons de découvrir en détail et en images.

On en sait désormais plus sur l'histoire du jeu qui se déroule en monde ouvert sur le lac saudechat; un lac sur lequel se trouve différentes petites îles à explorer en passant de l'une à l'autre sur le dos de Plessie, le petit dinosaure gonflable de 3D World. Le but du jeu est de réunir les mystérieux "astres félins" afin de neutraliser Bowser, devenu un monstre (encore plus) terrifiant à cause d'une mystérieuse substance... En effet, plusieurs fois dans le jeu, Bowser en furie surgira des profondeurs et il faudra l'affronter. Heureusement Mario pourra compter sur l'aide de Bowser Jr qui l'accompagnera durant toute l'aventure et qu'un deuxième joueur pourra d'ailleurs contrôler- le jeu étant jouable seul ou à deux. On ne va pas se mentir, Bowser's Fury est un jeu que l'on attend avec impatience et dont, à ce stade, la seule inquiétude que l'on peut avoir concerne sa durée de vie.

En effet, Nintendo présente Bowser's Fury comme "un jeu d'aventure bonus" et si la société a fait le choix de le vendre en pack avec Super Mario 3D World (avec lequel il n'a pourtant rien à voir) plutôt que comme un jeu à part entière, c'est sûrement parce qu'il est court... En attendant de vérifier ce point, retrouvez une présentation officiel de Bowser's Fury ci-dessous ainsi qu'une floppée de capture d'écran. En prime, retrouvez la dernière vidéo de présentation du jeu.

Pour rappel, Super Mario 3D World + Bowser's Fury sortira le 12 février 2021 .

Voir aussi :