Super Mario 3D World : une bande-annonce pour l'extension Bowser's Fury

Après l'avoir teasé lors de son Super Mario Bros. 35th Anniversary Direct en septembre dernier, Nintendo vient de publier une nouvelle vidéo de l'extension à venir pour l'édition Switch de Super Mario 3D World. Bowser's Fury vous proposera donc une aventure totalement inédite pour le plombier moustachu dans son aventure la plus féline ! Le Mario 3D de la Wii U ressort tout nouveau tout beau et avec plus de contenu dans un petit mois tout pile, le 12 février prochain . Mario devra faire équipe avec Bowser Jr, une première pour une aventure "canonique" du plombier, pour venir à bout de niveaux totalement inédits dont vous pouvez avoir un aperçu dans la nouvelle bande-annonce publiée ci-dessous ! Au menu, de nouveaux ennemis, un Bowser totalement déchaîné et un Mario chat géant !

Face à une menace colossale, Mario et Bowser Jr. doivent faire équipe pour une nouvelle aventure le 12/02 dans #SuperMario3DWorld + Bowser's Fury !



Précommandez le jeu : https://t.co/9R2hQgdnf1 pic.twitter.com/FySbM5UpnQ — Nintendo France (@NintendoFrance) January 12, 2021