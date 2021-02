Super Mario 3D World + Bowser's Fury : le jeu entier a déjà fuité sur le net

Cela devient un véritable fléau. A chaque nouvelle sortie de "gros" jeu Nintendo, c'est la même histoire qui se répète : le jeu fuite en ligne et des joueurs s'empressent de le télécharger pour en faire des vidéos de gameplay. C'est le cas une nouvelle fois aujourd'hui avec Super Mario 3D World + Bowser's Fury dont on retrouve depuis ce week-end de nombreux Let's Play dédiés plus particulièrement à Bowser's Fury (qui est nouveau.) On ne sait pas encore d'où vient la fuite et comment le jeu s'est retrouvé sur le net mais Nintendo devra forcément trouver une solution pour éviter ce genre de mésaventure qui peut véritablement ruiner la sortie d'un jeu, entamer son capital sympathie ou encore estomper l'effet de curiosité qu'il suscite.

C'est vraiment très agaçant (pour ne pas dire plus) en particulier pour tous ceux qui attendent le jeu depuis longtemps et à qui non seulement on enlève la primeur de la découverte mais qui doivent aussi supporter les réflexions et les critiques cinglantes de personnes qui n'auraient jamais acheté le jeu- et qui sont d'ailleurs souvent les premiers détracteurs de Nintendo et qui se retrouvent à en parler comme s'ils l'avaient terminé.

Quoiqu'il en soit, on ne saurait trop vous conseiller d'être patient et d'éviter de regarder ces vidéos qui non seulement forcément gâcheront votre plaisir mais aussi , peut être, vous donneront un aperçu biaisé du jeu aussi bien sur sa difficulté que sur sa durée de vie. Logiquement, si vous comptez acheter le jeu prochainement, vous les éviterez de vous même mais faites tout de même bien attention car il y aura toujours une bonne âme pour vous divulgacher des éléments du jeu et vous révéler qu'à la fin, c'est Mario qui gagne- mais chut, on ne vous a rien dit.

Allez, il ne reste que quelques jours à attendre (en tout cas officiellement car dans la foulée certaines enseignes l'ont déjà mis en vente..) Pour rappel, Super Mario 3D World + Bowser's Fury sortira le 12 février 2021 . Retrouvez nos premières impressions avec notre preview à lire ICI et découvrez nos premiers pas dans les deux jeux avec nos vidéos de gameplay exclusives LA.

Voir aussi :

Lien Partenaire Amazon : précommandez SUPER MARlO 3D WORLD + B0WSER'S FURY sur AMAZON

Source : Nintendolife