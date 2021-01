Super Mario 3D World + Bowser's Fury : preview et vidéos de gameplay exclusives

Décidément, Nintendo nous surprendra toujours ! On s'attendait à un simple portage, ou mieux, à une version augmentée de Super Mario 3D World et on se retrouve finalement avec deux jeux ! Super Mario 3D World + Bowser's Fury c'est le prochain grand moment de la Nintendo Switch. Et en attendant qu'il arrive, nous avons eu la chance de jouer au(x) jeu(x) et d'arpenter quelques niveaux de façon en vous en donner un aperçu.

Retrouvez nos premières impressions avec notre preview à lire ICI et découvrez nos premiers pas dans les deux jeux avec nos vidéos de gameplay exclusives ci-dessous. Pour rappel, Super Mario 3D World + Bowser's Fury est attendu en exclusivité le 12 février 2021 sur Nintendo Switch.

