Super Mario 3D World : premier aperçu des niveaux du Captain Toad jouables à 4

Super Mario 3D World + Bowser's Fury est le prochain "gros" jeux Nintendo à sortir sur Nintendo Switch. Mais comme vous le savez sûrement, il s'agit en fait de deux jeux : même si le jeu principal est avant tout Super Mario 3D World initialement sorti en 2013 sur Wii U. Si a priori, il s'agit du même jeu d'une console à l'autre, il existe malgré tout des différences que nous vous avons déjà présenté dans une news dédiée (ici.) Parmi ces différences, la possibilité de jouer aux puzzles du Captain Toad à plusieurs jusqu'à quatre joueurs ! Dans ce cas-là, les joueurs dirigent un des quatre Toad de la Brigade comme on peut le découvrir dans la courte vidéo partagée par Nintendo sur Twitter. Une nouveauté appréciable même si on peut regretter (à priori) l'absence de Toadette qui prête pourtant main forte à Toad dans la version Switch de Captain Toad : Treasure Tracker...

Pour rappel, Super Mario 3D World + Bowser's Fury sortira le 12 février 2021 .

