Super Mario 3D World + Bowser's Fury reçoit son premier test et sa première note

C'est la dernière ligne droite. D'ici quelques jours, Super Mario 3D World + Bowser's Fury sera officiellement disponible sur Nintendo Switch. En attendant notre test complet, ce sont comme souvent les quatre testeurs du magazine japonais Famitsu qui ont dégainé les premiers en dressant leur célèbre addition. Alors combien pour ce portage du Mario 3D de la Wii U agrémenté d'une nouvelle aventure bonus ? C'est simple, les quatre testeurs ont respectivement noté le jeu : 9, 9, 8 et 10 soit un total de 36/40 . Une note relativement bonne même si on se souviendra que Super Mario 3D World sur Wii U avait reçu la note de 38/40 à sa sortie en 2013 .

Pour autant 36/40 reste un score très honorable d'autant plus que les quatre tests publiés par le magazine (et traduit pas nos confrères de Nintendo Evrything) sont très positifs comme vous pourrez le constater en les retrouvant ci-dessous.

Test de Famitsu pour Super Mario 3D World + Bowser's Fury

Testeur N°1 : 9/10

Lorsque vous considérez à quel point le jeu de base est rempli de contenu et que vous lui ajoutez un nouveau mode de qualité supérieure pour démarrer, ce jeu a une valeur considérable. Vous avez le luxe de profiter à la fois d'une expérience solo mesurée ou du chaos qui accompagne le jeu coopératif. C'est un plaisir d'explorer le nouveau monde expansif de «Bowser Fury» et de voir le géant Bowser en action. Des fonctionnalités supplémentaires telles que la prise en charge en ligne de «3D World» est également un ajout bienvenu.

Testeur N°2 : 9/10

Super Mario 3D World offre le genre d'expérience multijoueur animée que vous attendez d'un jeu en coopération avec une part de compétition et c'est formidable de retrouver en ligne ce mélange également. «Bowser's Fury» est une nouvelle aventure passionnante qui permet aux joueurs d'explorer de toutes nouvelles îles dans le monde. La tension d'un Bowser géant apparaissant, voyant Mario correspondre à sa taille pour l'emmener au combat… Le déroulement du jeu est brillant. Une dernière chose à noter est Bowser Jr - il est serviable, fiable et un excellent partenaire coopératif à avoir dans votre aventure.

Testeur N°3 : 8/10

Je suis reparti très satisfait du jeu dans son ensemble. Il n'y a pas grand chose à dire sur «3D World», mais il convient de noter tout ce qu'il y a à vivre dans «Bowser's Fury». Alors que certaines îles vous permettent de vous détendre et de passer du temps avec les chats, lancer un Bowser géant dans le mélange pimente vraiment les choses - chapeau à quiconque a pensé jouer le rôle de Bowser pendant le match. Les combats sont excellents et me rappellent un film de Kaiju avec la façon dont les monstres géants se combattent. C'est aussi une surprise à quel point Bowser Jr est utile… Une fois que vous avez modifié ses paramètres d'IA. Il y a une toute nouvelle expérience ici pour les joueurs, le combat et l'exploration proposés sont une explosion absolue.

Testeur N°4 : 10/10

Je suis ravi de voir «3D World» bénéficier d'une assistance en ligne. Que vous coopériez avec des amis, que vous les affrontiez ou que vous essayiez simplement de vous mettre en travers de leur chemin, il existe une grande variété d'options multijoueurs pour les joueurs. «Bowser's Fury» est un monde ouvert pour les joueurs à explorer, plein de gameplay bourré d'action et de spectacles visuels qui changent à chaque fois que Fury Bowser fait une apparition.