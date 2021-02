Charts Japon : une semaine 100% Nintendo Switch

Pour la semaine du 15 au 21 février, Nintendo a réalisé un carton plein au Japon. Non seulement Super Mario 3D World + Bowser's Fury s'est écoulé à 95 955 exemplaires en sept jours permettant au jeu de se classer premier des charts pour la seconde semaine consécutive mais tous les neuf autres titres du top 10 des meilleures ventes de la semaine sur l'archipel sont tous des jeux Nintendo Switch. On y retrouve notamment le phénomène de Konami, Momotaro Dentetsu, toujours en pleine forme ainsi que Minecraft qui continue de squatter le top, semaine après semaine... Evidemment, on retrouve aussi les long-sellers de Nintendo : Animal Crossing, Ring Fit, Mario Kart, Smash et même Splatoon, probablement revigoré par l'annonce du numéro 3. Plus surprenant, Little Nightmares II est toujours présent dans les charts, dans sa version Nintendo Switch.

Du côté des consoles, c'est toujours la Switch dans sa version standard qui domine le game. Pour plus de détails, retrouvez les classements ci-dessous. Et comme toujours N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Charts jeux vidéo Japon - Semaine du 15 au 21 février 2021 (entres parenthèses, les ventes totales)

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Nintendo) – 97,955 (347,973) Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami) – 41,508 (1,934,185) Ring Fit Adventure (Nintendo) – 23,686 (2,394,045) Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) – 13,677 (6,655,082) Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) – 13,478 (3,685,972) Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo) – 9,326 (4,165,316) Splatoon 2 (Nintendo) – 8,521 (3,787,487) Minecraft (Microsoft) – 8,423 (1,825,487) Pokémon Epée & Bouclier (The Pokemon Company) – 7,720 (3,971,598) Little Nightmares II (Bandai Namco) – 7,521 (31,911)

Charts consoles Japon - Semaine du 15 au 21 février 2021 (entres parenthèses, les ventes totales)

Switch – 51,744 (15,169,413) Switch Lite – 22,554 (3,318,748) PlayStation 5 – 21,512 (326,566) PlayStation 5 Digital Edition – 3,525 (62,455) PlayStation 4 – 2,935 (7,761,083) New 2DS XL (+ 2DS) – 827 (1,156,042) Xbox Series X – 133 (26,454) Xbox Series S – 97 (7,576) PlayStation 4 Pro – 14 (1,575,646)

Source : Gematsu