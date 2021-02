Super Mario 3D World + Bowser's Fury dévoile sa bande-annonce de lancement

Enfin disponible depuis quelques heures, Super Mario 3D World + Bowser's Fury s'offre une bande-annonce pour fêter sa sortie. Après ses tests (retrouvez le notre ICI ainsi que notre article résumant les autres tests ICI) place à la bande-annonce de lancement du jeu, histoire de convaincre les derniers sceptiques. Plus qu'un simple portage de l'épisode Wii U, Super Mario 3D World + Bowser's Fury s'emploie à corriger ses propres défauts et rajoute carrément une aventure autonome en plus de tout le contenu de la version Wii u. Sans plus attendre nous vous partageons toutes les informations disponibles sur ces deux aventures ainsi que cette toute nouvelle bande-annonce de lancement :

Super Mario 3D World :

Sauvez les Libellas Qu'il s'agisse de descendre une rivière pleine de rapides, de patiner à travers une toundra glaciale ou d'explorer un parc d'attractions à l'image du roi des Koopas, des péripéties vous attendent à chaque tournant dans votre épopée à travers le royaume des Libellas pour sauver la princesse et ses sujets des griffes de Bowser ! Amusez-vous entre amis En plus de pouvoir jouer en coop sur la même console* ou en multijoueur local** avec jusqu'à 4 joueurs au total, Super Mario 3D World vous permet aussi pour la toute première fois de jouer avec vos amis en ligne*** ! Choisissez chacun votre personnage avant le début de chaque stage et exploitez leurs différentes aptitudes pour profiter pleinement de tout ce que le royaume des Libellas a à vous offrir. Collaborez pour atteindre le drapeau ou lancez-vous dans une compétition pour savoir qui gagnera le plus de points ! Une petite couronne attend le joueur qui obtiendra le meilleur score... Qui parviendra à la décrocher ? Des améliorations à foison Ce jeu est une version retravaillée de Super Mario 3D World, des modifications ont donc été apportées à certains mécanismes de jeu afin d'épicer un peu votre aventure.



Tous les personnages peuvent désormais courir un peu plus vite et grimper encore plus haut après avoir ramassé une super clochette, ce qui ajoute une petite touche de dynamisme supplémentaire à ce jeu de plateforme. Par ailleurs, vous pouvez maintenant utiliser les commandes par mouvement dans certains passages du jeu pour lesquels il était auparavant indispensable d'utiliser des commandes tactiles.

Bowser's Fury :

Une lueur d'espoir Il est arrivé quelque chose de grave à Bowser. Une mystérieuse matière noire et gluante l'a recouvert et a fait de lui un gigantesque monstre qui ne pense qu'à tout détruire ! Mario et son improbable compagnon de route devront parcourir toute une série d'îles éparpillées à travers le Lac Saudechat pour rassembler de mystérieux astres félins en relevant toutes sortes de défis sur des plateformes. Seule la puissance de ces astres leur permettra d'arrêter le terrifiant Bowser en furie. L'ennemi de mon ennemi... Le seul espoir de Bowser Jr. pour sauver son pauvre Papounet transformé est de faire équipe avec leur pire ennemi. À bord de sa Junior-mobile, il copiera chacun des mouvement de Mario, lui prêtera main forte pour venir à bout des ennemis et révélera des objets de transformation ou autres secrets cachés afin de vous aider dans l'aventure. Passez un Joy-Con à un ami pour jouer en coop locale afin que l'un de vous contrôle directement ce petit monstre pour vous aider dans votre quête des astres félins ! Une tempête approche Pendant que vous serez par monts et par vaux à la recherche des astres félins, le sinistre soleil de fureur émergera peu à peu des flots à proximité de l'île où vous vous trouvez. Quand le soleil radieux laisse soudain place à la tempête, il ne reste pas de temps à perdre : vous subirez bientôt la colère de Bowser en furie ! Lorsqu'il jaillit du soleil de fureur, il fait tomber du ciel des pics qui s'abattent comme des météores et déchaîne des rayons enflammés. Mieux vaut vite trouver un endroit où s'abriter ! Le choc des titans Vous pouvez attendre que l'ouragan de dévastation passe, mais vous n'êtes pas totalement impuissant pour autant. Si vous avez rassemblé suffisamment d'astres félins, vous pouvez éveiller le formidable pouvoir de la Giga cloche qui transforme Mario en Giga Mario chat, lui donnant ainsi la possibilité d'affronter Bowser en furie pour un combat véritablement titanesque ! Un sceau d'approbation Les sceaux collectionnés au fil de vos aventures dans le royaume des Libellas trouvent une toute nouvelle utilité dans Super Mario 3D + Bowser’s Fury grâce au mode photo. Trouvez le cadrage idéal, décorez la scène avec n'importe lesquels des sceaux obtenus au cours de vos pérégrinations et... souriez pour la photo !



Ensuite, partagez vos captures préférées sur les réseaux sociaux en utilisant la fonction de publication intégrée de la Nintendo Switch !

