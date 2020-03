De nouvelles rumeurs pour les 35 ans de Super Mario Bros

Nous sommes en 2020 , et la série Super Mario Bros. fêtera cette année ses 35 ans ! Et Nintendo a tendance à célébrer l'anniversaire de sa licence phare. Vous vous souvenez peut-être des 25 ans de la licence, fêtés en 2010 avec une Nintendo Dsi XL spéciale, ou des 30 ans de la licence, fêtés avec l'arrivée de Super Mario Maker sur WiiU. On est donc en droit de se demander ce que Nintendo va annoncer pour fêter les 35 ans de sa mascotte... Et il semblerait que des rumeurs commencent à émerger, c'est en tout cas ce que nous dit le site VGC, D'après leurs sources, ils indiquent que plusieurs titres estampillés Super Mario arriveraient sur Switch au courant de l'année :

La plupart des aventures du plombier moustachu arriveraient sur Switch, que ce soit les opus 2D, comme New Super Mario Bros. ou les opus 3D, comme Super Mario Galaxy

ou les opus 3D, comme De nouveaux jeux Super Mario arriveraient sur Switch en 2020 , comme un nouveau Paper Mario ou une version Deluxe de Super Mario 3D World , qui contiendrait de nouveaux niveaux

, comme un nouveau ou une version Deluxe de , qui contiendrait de nouveaux niveaux La célébration ne se ferait pas qu'à travers le jeu vidéo, mais aussi via LEGO Super Mario, le film d'animation Super Mario ou le parc Super Nintendo World

Seul l'avenir nous dira si ces rumeurs sont vraies et si autant de jeux Super Mario débarqueront sur Nintendo Switch en 2020 . En tout cas, joyeux anniversaire (en avance) Super Mario Bros. !

Source : Videogameschronicle