Super Mario sur Xbox, c'est de l'or dur - Un jeu Super Mario fait trois petits tours sur le store de Microsoft et puis s'en va

Super Mario sur Xbox, c'est de l'or dur

Connaissez-vous Supertan Marioner 3D Infinity World Adventures ? Rien que le titre est un poème. Il s'agit d'un jeu apparu sur le store Xbox il y a peu et qui utilise la mascotte de Nintendo pour permettre à ses développeurs de se faire un maximum de blé en un minimum de temps. On ne voit pas trop comment le définir autrement. Le titre joue en effet simplement sur l'effet de surprise et de curiosité pour attirer les joueurs sachant qu'une fois qu'ils auront dépensé leur argent, ils se demanderont forcément pourquoi, sauf s'ils collectionnent ce genre de bouse- qui sait, dans 30 ans, il vaudra peut-être de l'or (dur, bien sûr.) Après, il y a des clones qui peuvent être marrants; mais là, faut bien le dire, c'est un clone triste. Parfaitement conscients que ce genre de truc était condamné à disparaître très vite du store, les développeurs (je ne sais même pas pourquoi je dis les) n'ont pas pris la peine d'essayer de construire un jeu plus ou moins potable- à quoi bon ? Ils ont pris Mario (renommé Marioner) deux trois plateformes et photoshopé le titre et une capture d'écran de Super Mario 3D World + Bowser's Fury, et emballé, c'était pesé.

Pour voir à quoi cela ressemble et pouvoir dire un jour à vos petits enfants : "j'ai vu Supertan Marioner 3D Infinity World Adventures", retrouvez une vidéo de gameplay ci-dessous ainsi que le description du machin publié par Pure Xbox :

Les aventures de Super marioner continuent. Cette fois avec un design 3D. Voyagez à travers la jungle avec marioner. Sautez entre les plateformes. Essayez de ne pas tomber dans cette aventure de vitesse sans fin. Vous avez 3 droits. Essayez de faire le record le plus élevé

Source : Purexbox