Super Nintendo World : des documents dévoilent la zone et les attractions liées à Donkey Kong

Pour les fans de Nintendo, le parc d'attraction Super Nintendo World est un rêve éveillé qui va bientôt devenir réalité, en tout cas au Japon à Osaka et prochainement aussi aux Etats-Unis à Hollywood (le projet de parc en Floride étant suspendu...) Malheureusement, on ne peut pas dire que l'ouverture du/des parc(s) arrivent au bon moment, en pleine pandémie mondiale de coronavirus... C'est sans doute pour cela que pour le moment, Nintendo et Universal partagent très peu d 'informations officielles... Pour étancher sa curiosité, il ne reste pas grand chose à part les photos prises par les fans qui passent près des chantiers ou encore grâce aux fuites qui se succèdent sur le net (notamment celle- là.) La dernière fuite en date, repérée sur le net, concerne la zone et les attractions liées à Donkey Kong. On y voit notamment, des rails, un portail, un avion de marchandises, un temple d'ou s'échappe une immense cascade et bien sûr a hutte de Donkey... Retrouvez ces documents ci-dessous, en gardant à l'esprit qu'il ne s'agit pas d'images officielles..

