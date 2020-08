Super Nintendo World : le parc d'attraction Nintendo d'Orlando "suspendu indéfiniment"

Avec la tenue des jeux olympiques initialement prévu cette année au Japon, l'ouverture du premier parc d'attraction Nintendo à Osaka, le Super Nintendo World aurait du être l’un des événements de l'année... Mais la pandémie de Coronavirus en aura décidé autrement. Cependant, si pour le parc japonais, ce n'est que partie remise (voir ici) il n'en est pas tout à fait de même pour sa déclinaison américaine du parc qui jusqu'à présent était en construction à Orlando.

S'inscrivant dans un projet global d'extension du parc Universal américain nommé "Epic Universe", le Super Nintendo World d''Orlando semble en effet bien compromis. Via un communiqué officiel, Universal annonce qu'en raison de l'avenir incertain (lié à la crise du Coronavirus), le projet "Epic Universe" (déjà retardé en avril dernier) est suspendu indéfiniment.

En avril, Universal a annoncé qu'Epic Universe serait retardé. Puis, jeudi, les hauts dirigeants de la société mère d'Universal Comcast ont déclaré que le projet était suspendu indéfiniment. «Nous ajustons continuellement notre base de coûts et notre capital, notamment en interrompant le développement de notre projet Epic Universe en Floride, par exemple, jusqu'à ce que l'avenir devienne plus certain», a déclaré Jeff Shell.

Alors cela ne signifie pas que le parc Super Nintendo World ne verra jamais le jour à Orlando mais vu les investissements colossaux qu'il exige et les changements radicaux qui s'opèrent actuellement dans la population américaine (et mondiale) avec la crainte d'une crise durable, Universal préfère pour le moment arrêter les frais. A noter que, par contre, le Super Nintendo World d'Hollywood reste toujours d'actualité car ses travaux sont bien plus avancés... Evidemment, nous vous tiendrons au courant de l'évolution de la situation.

Pour avoir toutes les dernières informations sur le parc, c'est ici et pour écouter la chanson officielle de Galantis ft Charli XCX, c'est là.