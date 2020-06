Yoshi fait un tour au parc d'attraction Super Nintendo World

Bien que l'ouverture du premier parc d'attraction dédié à Nintendo, le Super Nintendo World d'Osaka, initialement prévue cet été , a été officiellement reportée (voir ici) le chantier continue d'avancer encore et toujours et le parc se dévoile petit à petit. Ainsi aujourd’hui, on découvre sur la montagne de Super Mario 3D World, (grâce à des vidéos de passants postées sur les réseaux sociaux) Yoshi qui fait des petits tours... Retrouvez ces vidéos ci-dessous.

Pour avoir plus de détails, retrouvez toutes les dernières informations sur le parc, ICI et écoutez la chanson officielle de Galantis ft Charli XCX, LA.