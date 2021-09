Super Nintendo World : le parc d'attraction Nintendo annonce officiellement une nouvelle zone dédiée à Donkey Kong

On ne peut pas dire que le parc d'attraction Super Nintendo World dédié à Nintendo ait été lancé au Japon dans les meilleures conditions avec la crise mondiale liée au coronavirus et le report des jeux olympiques qui aurait du drainer des visiteurs du monde entier. Cependant, le parc a tout de même ouvert ses portes cette année au Japon et d'autres devraient suivre dans le monde entier. Mieux, on apprend aujourd'hui que les rumeurs d'expansion du parc avec une zone dédiée à Donkey Kong étaient fondées. Actuellement en construction, cette zone ouvrira ses portes aux visiteurs en 2024. Elle permettra de retrouver les lieux de tous les jeux emblématiques de la licence. Récemment, nous avons eu la confirmation que Donkey Kong serait présent dans le film d'animation Super Mario et à priori compte plus que jamais mettre la licence sur le devant de la scène.

SUPER NINTENDO WORLD EXPANSION LA PREMIÈRE ZONE AU THÈME DE DONKEY KONG AU MONDE OUVERT EN 2024 Depuis son ouverture, SUPER NINTENDO WORLD à Universal Studios Japan a attiré l'attention des fans et des invités dans le monde entier qui continuent de monter de niveau avec excitation tout en découvrant les manèges, les divertissements thématiques interactifs et le jeu mettant en vedette des personnages emblématiques de Nintendo. Pour immerger davantage les invités dans la célèbre série de jeux de Nintendo, Universal Studios Japan étendra le terrain pour inclure une nouvelle zone sur le thème de Donkey Kong. La zone proposera des montagnes russes, des expériences interactives et des produits et de la nourriture à thème. Les clients pourront se promener du côté sauvage à travers les jungles luxuriantes où vivent Donkey Kong et ses amis. La nouvelle zone devrait ouvrir ses portes en 2024. La franchise Donkey Kong de Nintendo a commencé avec un jeu d'arcade en 1981 et a rapidement conquis le cœur des fans du monde entier. Depuis lors, la série de jeux Donkey Kong a continuellement livré plus de jeux sur les systèmes de jeux vidéo Nintendo, tels que le Super Nintendo Entertainment System, la Wii et la Nintendo Switch. La série s'est vendue à plus de 65 millions d'unités (en mars 2021) dans le monde à des générations de fans. L'équipe créative d'Universal et l'équipe créative de Nintendo, dont Shigeru Miyamoto, le créateur de Super Mario, donneront vie à la nouvelle zone sur le thème de Donkey Kong. La zone changera la donne en combinant la technologie innovante et l'approche mondialement populaire du divertissement dans les parcs à thème d'Universal avec la créativité de Nintendo. Avec l'ajout de la zone Donkey Kong, SUPER NINTENDO WORLD à Universal Studios Japan augmentera en taille d'environ 70 %. JL Bonnier, président et chef de la direction, Universal Studios Japon SUPER NINTENDO WORLD crée un tout nouveau niveau de divertissement dans les parcs à thème et est rapidement devenu une expérience passionnante et incontournable pour nos clients. Nous sommes ravis de continuer à travailler avec Nintendo alors que nous réalisons notre vision de donner vie à leurs personnages et à leurs histoires. Notre nouvelle zone sur le thème de Donkey Kong apportera encore plus d'excitation et de plaisir à l'expérience SUPER NINTENDO WORLD. Shigeru Miyamoto, directeur représentant, membre de Nintendo Je suis très heureux de pouvoir faire du monde de Donkey Kong une réalité en suivant le monde de Mario. J'ai hâte de créer une expérience passionnante à Donkey Kong avec l'incroyable équipe d'Universal. Il faudra un certain temps jusqu'à ce qu'il soit terminé, mais ce sera un espace unique non seulement pour les personnes familiarisées avec les jeux Donkey Kong, mais pour tous les invités.