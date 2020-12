Super Nintendo World : Shigeru Miyamoto dévoile le jouet sans pile le Tokotoko Mario

Dévoilé par Shigeru Miyamoto en personne (le père de la série Super Mario, The Legend of Zelda, Donkey Kong, etc.) lors d'un Nintendo Direct consacré au parc d'attractions le Super Nintendo World (voir ici), Tokotoko Mario est un jouet par comme les autres. Créé par les équipes de Nintendo, ce jouet destiné aux fans du plombier moustachu sera exclusif au parc d'attractions d'Universal Studio à Osaka au Japon qui ouvrira ses portes au public le 4 février 2021 .

Disponible dans la boutique de souvenirs du parc, le 1up Factory, l'une des spécificités du jouet est qu'aucune batterie ou pile sera demandée pour le faire fonctionner. Nous vous invitons à visionner la vidéo ci-dessous pour en savoir plus.

Il ne fait aucun doute que tous les fans de la franchise repartiront chez eux avec cet objet de collection unique en son genre.

Source : Nintendo