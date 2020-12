Shigeru Miyamoto (re)confirme qu'il est bien le père de Mario et Luigi

Que serait un parc d'attraction sans ses mascottes venant divertir petits et grands et et se faire tirer le portrait ? La visite du Super Nintendo World effectuée en compagnie de Shigeru Miyamoto nous a permis ce jour de découvrir au moins deux mascottes du parc : Mario et Luigi. L'occasion pour nous de découvrir le niveau de finition apporté à ses costumes. Après une petite photo regroupant Mario, Luigi et Shigeru Miyamoto, ce dernier a tenu à rappeler non sans humour son lien très intimes avec les deux plombiers. Si il en est le créateur, Shigeru Miyamoto n'en reste ni plus ni moins que leur "papa".

Bon, papa est occupé alors... Amusez-vous bien à faire des photos ! Au revoir !

Nous vous laissons la petite séquence émotion ci-dessous.