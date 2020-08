Super Nintendo World : une fuite dévoile des vidéos du parc d'attraction et des images des montagnes russes Mario Kart

Alors que l'on attend avec impatience des informations sur l'ouverture du premier parc d'attraction dédié au Nintendoverse, le Super Nintendo World d'Osaka (voir ici) des fans ont découvert sur la plateforme Viméo des vidéos cachées prévues, à priori, pour le site web du parc d'attraction. Les vidéos ont depuis été supprimées mais il en reste encore quelques traces (en attendant qu'elles refassent surface...) Grâce à cela, on a une vision un peu plus précises du parc dont on découvre quelques zones, des personnages,etc..La fuite permet aussi d'avoir deux images du grand huit dédié à Mario Kart. Retrouvez ces documents sur cette page.

so i might have found some videos of super nintendo world’s website from vimeo and pic.twitter.com/GelOuNm5e2