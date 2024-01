Le monde de Zelda bientôt en parc d'attraction ? Eiji Aonuma repéré sur un chantier du futur parc Universal Epic Universe

Alors que la zone Donkey Kong Country des Super Nintendo World des parcs d'attraction Universal s'apprête à ouvrir ses portes ce printemps au Japon , on découvre qu'Eiji Aonuma, le célèbre producteur de The Legend of Zelda, était il y a deux jours, avec Shigeru Miyamoto, sur le chantier du futur parc d'attraction Universal Epic Universe, actuellement en construction à Orlando en Floride.

Pour info, ce méga-giga-parc, dont l'ouverture est prévue durant l'été 2025 s'annonce tout simplement phénoménal.

Il inclura un HUB géant dans lequel on trouvera des espaces verts, une montagne russe tortueuse et une majestueuse fontaine et qui donnera surtout accès à différentes zones thématiques dont le monde des monstres Universal, l'univers d'Harry Potter, le monde des dragons mais aussi le plus grand Super Nintendo World à ce jour...

La visite de Shigeru Miyamoto et d'Eiji Aonuma sur le chantier n'est donc pas totalement surprenante... Cependant, la présence d'Eiji Aonuma interpelle. De plus, la vidéo de la visite des deux pontes de Nintendo, publiée initialement sur le compte Instagram officiel des employés du parc, a été subitement supprimée, comme s'il s'agissait d'une gaffe;

Alors, après Mario et Donkey Kong, Link et Zelda rejoindront-ils le Super Nintendo World ? Avec la production de The Legend of ZELDA, le film, cela ne semble pas totalement improbable... Il faudra néanmoins attendre une hypothétique annonce pour en avoir le cœur net.

