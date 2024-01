Play Wild! - Un défi pour découvrir en avant-première la nouvelle zone Donkey Kong Country du Super Nintendo World

Nous ne sommes pas devin mais la future zone Donkey Kong Country des Super Nintendo World des parcs d'attraction Universal qui doit ouvrir ce printemps (au Japon) ne peut que nous laisser penser que notre gorille bien-aimé va revenir sur le devant de la scène en jeu vidéo et/ou en film ou série TV.

Si la date d'ouverture précise de la zone n'est pas encore connue, un événement se prépare au Japon. Nommé Play Wild!, il devrait va permettre à près de 3000 fans d'en avoir un aperçu, et peut-être aussi d'obtenir les premiers Pass...

Les défis se dérouleront en février et mars à Tokyo, Fukuoka et Nagoya, et les heureux élus seront choisis parmi les participants qui partageront des images de l'évènement sur X.

Officialisé il y a deux ans , la zone Donkey Kong Country sera composée notamment d'une vaste jungle, d'un temple d'or et d'un circuit de chariots de mine... Pour plus de détails, voir nos news précédentes.

