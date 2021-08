Wii Sports Resort de retour dans un projet LEGO

On a tendance à l'oublier voire à le mépriser mais Wii Sports Resort est l'un des grands jeux de la Wii : ces différentes épreuves bien pensées pour utiliser le Wii Motion Plus, son ambiance et son univers soigné conçu comme "un monde ouvert" en font aujourd'hui encore un titre référence de la petite console blanche. En attendant qu'un jeu du même style débarque un jour sur Nintendo Switch, un joueur, sans doute nostalgique, a eu l'idée de rendre hommage à Wii Sports Resort à travers un projet LEGO Ideas. Pour cela, il a reproduit quelques épreuves emblématiques du jeu dans des petites saynètes incluant à chaque fois deux Mii qu'il a eu la bonne idée de ranger à l'intérieur du complexe sportif de l'île Wuhu reconstruit avec près de 1600 briques . Le résultat est charmant sachant que le projet devrait encore évolué avec d'autres Mii, d'autres épreuves et même un menu Wii de personnalisation des Mii !

Le projet a récolté, pour le moment, près de 1412 votes sur les 10 000 exigés pour qu'il ait une chance d'aboutir. Cependant, il a déjà tapé dans l'œil du staff de LEGO IDEAS qui a décidé de le mettre en lumière ce qui devrait l'aider à récolter de nouveaux votes. En attendant, retrouvez quelques images du projet sur cette page et tous les détails sur le site de LEGO IDEAS.