Lego Super Mario fait du teasing en vidéo

Surprise en approche ? Le compte officiel twitter de Lego vient de publier une courte vidéo semblant teaser la suite des aventures de LEGO Super Mario. Nouveau set en approche ? Nouveaux personnages ? Une réplique complète du château de Peach de Super Mario 64 ou bien un tout nouveau projet encore plus fou ?

Cette courte et énigmatique vidéo ne fait que décupler notre hype de voir de nouveaux projets briquesque autour de l'univers Mario, en attendant que la firme danoise ne daigne s'attaquer à d'autres univers Nintendo (au hasard Zelda ou Metroid). Nous pouvons apercevoir un cube "?" jaune, élément très emblématique de l'univers Mario qui semble surtout teaser quelque chose qui pour l'instant doit rester secret, il serait étonnant que la firme ne propose qu'une version géante de ce bloc après cette vidéo, ou bien celle-ci serait bourrée d'interactions avec Lego Mario. Qui sait ce que cache la catch-phrase de ce trailer "Nous avons ? (Question) pour vous". Il ne nous reste plus donc qu'à rester patient en attendant le fin mot de cette histoire, mais rien ne nous empêche de spéculer dans les commentaires !

Hello! We’ve got a question for you… pic.twitter.com/A3h6uEbtX1