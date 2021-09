LEGO dévoile le Bloc point d'interrogation Super Mario 64 pour revisiter en LEGO le hit de la Nintendo 64 - Prix, date de sortie, images et détails

Suite au teasing hier du groupe LEGO (voir ici) on découvre aujourd'hui le Bloc point d'interrogation Super Mario 64, un nouveau set irrésistible qui saura faire vibrer la fibre nostalgique des (vieux) joueurs et des fans avec 10 micro figurines et la possibilité de refaire plusieurs niveaux séquences cultes de Super Mario 64 : le Château de Peach, la Bataille de Bob-omb, la Montagne Gla-Gla ou encore les Laves fatales. Si LEGO Super Mario s'adresse plus spécifiquement aux (plus ou moins) jeunes enfants, ce set plaira sûrement plus aux collectionneurs et aux "grands" enfants ! De plus, contrairement aux sets de LEGO Super Mario, le rangement est plus facile puisque tout se range dans le Bloc ?. Cependant, notez que la figurine LEGO Super Mario est compatible avec ce nouveau set. Retrouvez tous les détails, le trailer et des images du Bloc point d'interrogation Super Mario 64 sur cette page.

Le Bloc ? Super Mario 64 est attendu le 1er octobre prochain au prix de 169,99€ .- voir sur le site officiel

Revivez de beaux souvenirs en construisant, exposant et jouant avec le Bloc « ? » Super Mario 64™ LEGO® (71395). 25 ans après le lancement du jeu vidéo Super Mario 64, ce set inclut un bloc « ? » en briques qui s’ouvre pour révéler des niveaux du jeu instantanément reconnaissables : le Château de Peach, la Bataille de Bob-omb, la Montagne Gla-Gla et les Laves fatales. 10 microfigurines de personnages mythiques animent ces scènes détaillées.

Jeu interactif

Fabuleux cadeau pour tout fan de Super Mario, ce set s’accompagne d’instructions pas à pas. Pour le jeu interactif, ajoutez un personnage LEGO® Mario™ ou LEGO® Luigi™ des Packs de Démarrage 71360/71387 (vendus séparément) et collectez 10 étoiles de puissance pour révéler des réactions secrètes et plus encore.

Des possibilités infinies

La gamme LEGO Super Mario inclut des Packs de Démarrage, des Ensembles d’extension et des Packs de Puissance avec lesquels les constructeurs peuvent agrandir, transformer et créer des niveaux uniques.