Mario Chat se dévoile face à Donkey Kong dans Super Mario Bros. Le Film

Super Mario Bros. Le Film sera sur les écrans du monde entier (ou presque) en avril prochain . Si on se fie aux premières bandes annonces, le film d'animation d'Illumination semble très prometteur. Le monde de Mario a l'air d'avoir l'objet d'un véritable soin pour être tout à la fois surprenant et très fidèle aux jeux Nintendo. En attendant de pouvoir le vérifier en salles, Nintendo vient de publier un court teaser dédié à Donkey Kong (doublé en V.O. par Seth Rogan). L'occasion de mieux apprécier (ou pas) le nouveau design du gorille mais aussi de découvrir une version un peu plus longue du combat entre Donkey et Mario dans laquelle mario utilise un item pour se transformer en Mario Chat. Retrouvez ce teaser et quelques captures d'écran ci-dessous et comme toujours n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, Super Mario Bros. Le Film est attendu dans les salles le 5 avril 2023 . Toutes les infos sur le film dans notre news spéciale.

