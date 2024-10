Super Mario Le Film 2 - La voix officielle de Toad dévoile quelques premiers détails

Annoncé par Nintendo depuis le Mario Day, un second film d'animation Super Mario est toujours en préparation chez Illumination. Si pour l'instant les détails quant à sa production étaient plutôt sporadiques, l'acteur qui double Toad dans la version originale du premier film (et de toutes évidences de retour pour cette suite) s'est laissé aller à quelques petites révélations.

Dans un récent entretien avec le média Men's Journal, Keegan-Michael Key a partagé quelques éléments sur l'avancée du projet. Il tease notamment un film "un peu plus vaste" avec un lore "très intrigant". Il mentionne aussi de nouveaux Easter eggs fantastiques pour cette suite, alors même que le premier film leur faisait déjà la part belle. De quoi nous intriguer et nous réjouir pour cette suite tant attendue qui devrait débarquer chez nous en avril 2026 .

Le lieu où cela se déroule est très intrigant.

Une chose que je peux dire sur le deuxième film, c'est qu'il est un peu plus vaste en termes d'ampleur, et que l'endroit où il se déroule a un lore très intrigant et correspond bien au monde de Mario. Ils vont découvrir des Easter eggs vraiment fantastiques, et cela a été très excitant jusqu'à présent.

J'ai l'impression que ce qu'ils ont fait créativement, c'est vraiment élargir l'univers dans lequel vivent ces personnages, et nous allons rencontrer de nouvelles personnes. Nous allons rencontrer de nouvelles personnes qui sont des anciens favoris et d'autres qui, selon moi, sont des références très pointues, mais en raison de la manière dont l'histoire se déroule actuellement, ces personnages seront très intrigants.