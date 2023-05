Eiji Aonuma parle des comparaisons entre Zelda : Tears of the Kingdom et Majora's Mask

Très souvent comparé avec The Legend of Zelda : Majora's Mask lors de l'attente jusqu'à sa sortie en vertu de son caractère de suite directe réutilisant beaucoup d'assets de son prédécesseur, The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom n'a que très peu à voir avec ce Zelda à part. Leurs thématiques, gameplay et manière d'aborder la thématique des suites n'ont strictement rien à voir, néanmoins cette comparaison a la peau dure. Eiji Aonuma est revenu sur celle-ci dans un entretien avec le média Américain Polygon :

Voici quelque chose dont je n'ai pas vraiment parlé à l'époque de la sortie de Majora's Mask. Mais ce jeu était en quelque sorte la réponse à la question suivante : "Que feriez-vous si vous deviez créer un jeu Zelda en un an ?" Ocarina of Time a pris cinq ans, et nous avons pu utiliser les ingrédients et les ressources de ce jeu pour créer Majora's Mask.

D'une certaine manière, il s'agissait d'un défi déraisonnable à relever. Mais nous avons décidé d'adopter l'approche consistant à créer un monde plus compact et assez autonome. Et il y a ce système de cycle de trois jours qui se répète encore et encore. Au fur et à mesure que le joueur avançait dans le jeu, il résolvait l'énigme globale qui constituait en quelque sorte le jeu. C'était vraiment un combat et un défi à relever en un an.

En comparant Majora's Mask à Ocarina of Time, on constate que le changement entre Breath of the Wild et Tears of the Kingdom se fait en quelque sorte à l'envers. C'était même le défi inverse : nous avons pris le même monde et certains des mêmes matériaux, ou éléments constitutifs, mais nous devions les rendre plus grands et créer un monde plus vaste. Pas seulement dans le sens horizontal, mais aussi dans le sens vertical.

Je pense qu'il est intéressant de voir ce que les fans retiennent. L'atmosphère de Tears of the Kingdom est assez sombre, et Ganondorf, cet antagoniste de premier plan, apporte également une certaine noirceur. Mais je pense, pour les raisons que j'ai mentionnées, qu'il s'agit de deux défis très différents et qu'il n'y a pas de lien direct entre eux.