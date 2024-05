Zelda : Tears of the Kingdom - Nintendo annonce un artbook "Master Works"

Après une sortie en fanfare il y a désormais presque un an , The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom continue de faire parler de lui, et ce même avec l'annonce d'une toute nouvelle console de Nintendo ! À l'instar de son grand frère The Legend of Zelda : Breath of the Wild qui avait eu droit à son artbook The Legend of Zelda - Breath of the Wild: La Création d'un Prodige qui avait été localisé chez nous par Les Éditions Soleil le 25 novembre 2020 , The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom aura, lui aussi, droit à son propre "Master Works".

Pour l'instant seulement prévu au Japon pour le vendredi 30 août prochain , ce beau bébé de 464 pages de documents de créations et d'artworks du dernier Zelda au format A4 sera peut-être lui aussi commercialisé chez nous dans un futur plus ou moins proche. Son prix japonais étant d'une quarantaine d'euros, nous devrions avoir droit, nous aussi, à un prix équivalent chez nous. Pour en savoir un peu plus, n'hésitez pas à vous rendre sur la page de précommande de l'édition japonaise en cliquant ici.

​

Source : Nintendo