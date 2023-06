Zelda : Tears of the Kingdom - Des traces de nouveaux amiibo découvertes dans le jeu grâce à... des paravoiles

Il est clair que même si nous sommes désormais bientôt à plus d'un mois de sa sortie, nous ne sommes pas prêts d'arrêter de parler de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom. Un petit malin a découvert de nouveaux skins pour la paravoile encore jamais vus dans le jeu. Il semblerait de plus que ceux-ci soient liés à deux personnages bien connus de la saga, la princesse Zelda et le roi des Gerudos Ganondorf, mais surtout liés à leurs amiibo respectifs.

Si pour l'instant nous n'avons vu la sortie que d'un seul amiibo estampillé The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, celui de Link, il y a fort à parier que nous devrions avoir, dans les prochains jours , la révélation de deux nouveaux amiibo pour le jeu qui donneront accès à ces deux paravoiles. En effet, ces deux paravoiles, visibles en fin d'articles, sont déblocables en activant les amiibo numéro 1049 et 1050. Enfin, il est à noter que l'amiibo Link de Tears of the Kingdom est numéroté 1048. Que pensez-vous de ces "leaks" ? Les trouvez-vous fondés ?