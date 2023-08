Zelda : Tears of the Kingdom - Le troisième set d’icônes met les Zoras à l'honneur

Amis de Sidon, de Mipha, de Yona et des Zoras en général, vous voilà servis ! La troisième vague des sets d'éléments d'icônes estampillés The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom est enfin disponible sur l'application Nintendo Switch Online.

Proposés contre des points platine sur l'application sous différentes catégories (personnages, fonds et cadres), ces éléments vous permettront d'encore plus personnaliser vos icônes utilisateurs et ainsi d'afficher votre attachement à ce Zelda. Cette vague sera disponible jusqu'au 25 août prochain , date à laquelle elle laissera place à la suivante.