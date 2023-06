STORY OF SEASONS: A Wonderful Life - Le remake du classique de la Gamecube enfin disponible sur Nintendo Switch

Après une sortie sur Gamecube en 2003, Harvest Moon : A Wonderful Life est de retour ce 27 juin dans un remake prenant cette fois-ci l'appellation STORY OF SEASONS: A Wonderful Life. Disponible sur l'eShop ainsi qu'en édition physique standard et Limitée dans toutes les boutiques, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement du jeu ci-dessous. Et si vous ne l'avez pas déjà vu, notre test dédié est disponible juste-ici.

STORY OF SEASONS : A Wonderful Life amène les joueurs à la Vallée Oubliée, une communauté tranquille où ils pourront prendre racine, commencer leur nouvelle vie insouciante en cultivant des plantes et en élevant des animaux, et tisser un récit qui s'étendra sur plusieurs générations. Les joueurs donneront vie à la terre, trouveront l'amour parmi les habitants accueillants de la ville et se forgeront des souvenirs inoubliables en fondant leur propre famille.

Ce remake d'une histoire inoubliable d'amitié, de famille et de floraison rurale introduit une pléthore de nouveaux événements, des festivals améliorés, une corne d'abondance de récoltes inédites et encore plus de recettes à cuisiner. Les fans de longue date trouveront de nombreuses mises à jour passionnantes dans la Vallée Oubliée, tandis que les nouveaux venus découvriront les joies de la vie à la ferme et les personnages extraordinairesqui font l'éclat de la série.