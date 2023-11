STORY OF SEASONS: A Wonderful Life fête l'hiver avec de nouveaux costumes gratuits à l'effigie de Mukumuku

Personnage atypique de l'épisode Harvest Moon : A Wonderful Life, et de son remake sur Nintendo Switch STORY OF SEASONS: A Wonderful Life, Mukumuku est à l'honneur dans le dernier DLC du jeu pour fêter l'approche de l'hiver. Marvelous Europe et XSEED Games ont en effet mis à disposition un nouveau DLC gratuit pour télécharger un costume de Mukumuku pour nos protagonistes féminins ou masculins, à retrouver dès maintenant sur Nintendo Switch et supports concurrents.

Apparaissant uniquement en hiver autour de l'étang de la déesse, Mukumuku ressemble à un yéti pour le public occidental. Les habitants de la vallée (y compris votre enfant) parlent souvent de lui et pensent qu'il s'agit d'un mythe. Les lutins l'appellent le "gardien de la forêt".