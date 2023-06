Nintendo Switch : tous les jeux à ne pas manquer en juin 2023

Après un joli mois de mai écrabouillé par la sortie de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, voici déjà le beau mois de juin et son lot de sortie à même de préserver la peau sensible des gamers d'un excès de rayons ultraviolets alors que le soleil se décide enfin à briller sur l'hexagone. En attendant le gros morceau de juillet, Pikmin 4, la console hybride de Nintendo va encore recevoir des dizaines et des dizaines de titres dont la plupart vont disparaître dans les méandres de l'eShop sitôt sortis, comme ensevelis par une avalanche. Il serait pourtant dommage de faire l'impasse sur certains jeux... Pour vous aider à faire le tri, retrouvez la sélection de Nintendo pour le mois de juin 2023 sachant qu'il faut s'attendre à découvrir ce mois-ci la nouvelle vague DLC de Mario Kart 8 Deluxe, et peut-être même d'autres titres "surprises" si Nintendo ne sacrifie pas son sacro-saint Nintendo Direct du milieu d'année sur l'autel de l'E3...

Sélection de jeux à ne pas manquer en juin sur Nintendo Switch :

Déjà disponible :

Etrian Odyssey Origins Collection – sortie le 1er juin

Etrian Odyssey qui a fait les belles heures de la NDS au milieu des années 2000 revient avec une compilation regroupant les trois premiers épisodes au prix de 79,99€ (uniquement sur l'eShop). Chaque opus peut sinon être acheté indépendamment à 39,99€- plus de détails ICI)

Embarquez pour un voyage de découvertes inoubliables, cartographiez des donjons et prenez part à des combats tactiques au tour par tour dans cette collection qui réunit les versions remastérisées de trois aventures intemporelles. Chaque jeu de la collection est aussi disponible à l’achat séparément sur le Nintendo eShop.

We Love Katamari REROLL+ Royal Reverie – sortie le 2 juin

Il s'agit de la remastérisation du second opus de la série Katamay Damacy sorti en 2005 sur Playstation 2. Au programme : une bande son toujours aussi extraordinaire, un gameplay non conventionnel addictif, des graphismes et une interface repensés, de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux défis. Dispo sur l'eShop et en magasin. Tous les détails dans nos news dédiées ICI.

Roulez le katamari, enroulez des objets (tels que des trombones, des poteaux téléphoniques ou même des gens !), et agrandissez le katamari et dans cette version remastérisée qui propose aussi de nouveaux défis ! Le Prince est de retour !

A venir ce mois-ci :

Loop8: Summer of Gods – sortie le 6 juin

Cela pourrait être un nouvel animé à découvrir sur grand écran, mais il s 'agit d'un RPG original édité par Marvelous. A surveiller de près. Notre test arrive bientôt.

Vos choix façonnent le scénario de ce RPG prenant place dans le Japon rural des années 80 et centré sur le thème du passage à l’âge adulte. Il ne reste plus qu’un mois avant la fin du monde, comment passerez-vous chaque jour ?

Dordogne – sortie le 13 juin

Retrouvez votre âme d'enfant dans les paysages enchanteurs de la campagne française sans citadins relous ni projets de super autoroute ou de méga-bassine. Un jeu visuellement magnifique qui a l'air bon comme du bon pain- voir nos news dédiées.

Rejoignez Mimi dans une expérience narrative unique où vous explorerez des paysages en aquarelle peints à la main, vous remémorez de précieux souvenirs d’enfance et lèverez le voile sur des secrets de famille oubliés.

STORY OF SEASONS: A Wonderful Life – sortie le 27 juin

Faîtes vous une merveilleuse vie à la campagne en vous créant un petit nid douillet, en nouant des amitiés, en vous mariant et en élevant vos enfants et surtout, en plantant des patates. Tous les détails dans nos news dédiées ICI.

Forgez de précieux souvenirs et tissez votre propre récit générationnel tout en cultivant vos récoltes, en élevant des animaux et en trouvant l’amour dans ce concept réinventé d’un jeu agricole classique.

Master Detective Archives: RAIN CODE – sortie le 30 juin

Les créateurs de Danganronpa frappent un grand coup avec cette exclusivité Nintendo Switch qui pourrait bien être l'événement du mois. Au menu, des "cold cases" à résoudre, du mystère et du surnaturel. Notre "body est ready" ! Tous les détails dans nos news dédiées ICI.

Rejoignez Yuma, un détective amnésique en formation, et Shinigami, l’esprit qui le hante, dans ce jeu d’aventure et d’enquête qui vous mettra au défi d’élucider des mystères non résolus en utilisant toutes sortes de pouvoirs surnaturels.

Crime O'Clock – sortie le 30 juin

Un jeu d'énigmes basée sur l'observation avec un style graphique prometteur... Une sorte de "ou est Charlie" vidéoludique prometteur à surveiller de près. Tous les détails dans nos news dédiées ICI.

Incarnez un détective-voyageur dans le temps et résolvez des crimes qui n'auraient jamais dû se produire en utilisant vos capacités de déduction à travers cinq époques différentes dans cette aventure en point & click.

GHOST TRICK : Détective fantôme – sortie le 30 juin

Il s'agit d'une version repensée pour la Switch d'un jeu culte de la NDS développé par Capcom qui mène surnaturel, enquête et puzzles. Un style graphique affirmé, une ambiance du tonnerre, une histoire et des énigmes prenantes. C'est assurément un jeu à ne pas manquer. Tous les détails dans nos news dédiées ICI.

Incarnez un fantôme qui s’éveille sans aucun souvenir de sa vie passée et utilisez vos pouvoirs pour élucider votre propre meurtre dans ce jeu d’enquête et d’énigmes classique à l’humour loufoque... maintenant remastérisé en HD !

Everybody 1-2-Switch! – sortie le 30 juin

Surprise de dernière minute, l'annonce de cette suite de 1,2 Switch a été précédée par une rumeur inquiétante... Le jeu serait nul et non avenu... Si ça se confirme, Nintendo n'a pas de souci à se faire : il devrait faire un carton ! Plus d'infos avec la news d'annonce ICI.

Formez des équipes et affrontez-vous dans toutes sortes de mini-jeux loufoques où il sera par exemple question de gonfler des ballons le plus vite possible ou d’établir le contact avec des extraterrestres ! Dans ces mini-jeux, vous utiliserez un Joy-Con ou un appareil connecté* de façons aussi uniques qu’amusantes pour gagner des points pour votre équipe et l’aider à remporter la victoire

Notre petit tour d'horizon des jeux à ne pas rater en juin est terminé. En attendant d'autres hypothétiques annonces, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.